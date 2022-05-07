"Те, що ми пережили в Мадриді, допоможе нам як клубу і як команді в майбутньому. Люди зараз цього не усвідомлюють, але я говорю вам – це добре для нас. Зараз це схоже на трагедію, але залишаться хороші спогади.

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Не знаю, чи під силу цій команді виграти Лігу чемпіонів. Це питання, на яке я не можу відповісти. Ми були недостатньо близькі, але ми були поруч. У наступному сезоні спробуємо ще раз. Просто порахуйте всі команди, які залишилися позаду нас...

Можливо, я недостатньо хороший, щоб допомогти команді зробити це. Ніхто не знає, що було б з іншими гравцями чи менеджерами. Мусимо прийняти це. Перед нами ще одне велике завдання. Сезон у наших руках", – цитує Гвардіолу The Sun.

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