Гвардіола засудив фанів Манчестер Юнайтед за напад на будинок Вудворда

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став на захист виконавчого директора клубу Еда Вудворда.

"Мені не подобається те, що сталося з Едом Вудвордом і його будинком. Ви бачите, який склад у Манчестер Юнайтед, він хороший. Чесно, він дійсно хороший", – цитує Гвардіолу Goal.

"Вудворд повинен померти", – фанати Манчестер Юнайтед здійснили напад на будинок виконавчого директора клубу

Нагадаємо, напередодні дербі Манчестера в рамках 1/2 фіналу Кубка англійської ліги активні фани "червоних дияволів" зібрались біля будинку виконавчого директора клубу Еда Вудворда та закидали подвір'я та будівлю фаєрами, вигукуючи при цьому "Вудворд повинен померти".

Нагадаємо, за сумою двох матчів МЮ пропустив Сіті (2:3) у фінал Кубка англійської ліги, де підопічні Гвардіоли зустрінуться за Астон Віллою.

Манчестер Сіті програв Манчестер Юнайтед, але вийшов у фінал Кубка ліги – Пеп здивував схемою, Зінченко не знадобився