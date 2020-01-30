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Гвардіола засудив фанів Манчестер Юнайтед за напад на будинок Вудворда

15:42 344 Читать на русском
Гвардіола засудив фанів Манчестер Юнайтед за напад на будинок Вудворда
Хосеп Гвардіола / Фото Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став на захист виконавчого директора клубу Еда Вудворда.

 

"Мені не подобається те, що сталося з Едом Вудвордом і його будинком. Ви бачите, який склад у Манчестер Юнайтед, він хороший. Чесно, він дійсно хороший", – цитує Гвардіолу Goal.

"Вудворд повинен померти", – фанати Манчестер Юнайтед здійснили напад на будинок виконавчого директора клубу

Нагадаємо, напередодні дербі Манчестера в рамках 1/2 фіналу Кубка англійської ліги активні фани "червоних дияволів" зібрались біля будинку виконавчого директора клубу Еда Вудворда та закидали подвір'я та будівлю фаєрами, вигукуючи при цьому "Вудворд повинен померти".

Нагадаємо, за сумою двох матчів МЮ пропустив Сіті (2:3) у фінал Кубка англійської ліги, де підопічні Гвардіоли зустрінуться за Астон Віллою.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола футбольні фанати Ед Вудворд Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед
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