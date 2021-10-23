"Те, що трапилося зі Стівом... Мені дуже шкода. Я написав йому, що обіймаю його. Він один з найприємніших людей, яких я зустрічав біля поля. Це видно – відразу зрозуміло, що він хороша людина.

Ньюкасл може стати моїм останнім місцем роботи, – Брюс

Це відбувалося через поразки. Це траплялося зі мною, Клоппом, Тухелем, Сульшером – з усіма. Як тільки ти перемагаєш, відразу: "Ой, який ти хороший! Так ти ж геній, так?" А якщо програєш – ти найгірший з гірших.

Сподіваюся, Стів скоро повернеться і стане ще сильнішим", – цитує Гвардіолу Football Daily.

Нагадаємо, нещодавно аравійські шейхи придбали Ньюкасл та звільнили Стіва Брюса з посади головного тренера. "Сороки" розташовуються у зоні вильоту АПЛ.

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