"Зараз у нас 4-5 футболістів. Нам доведеться почекати та подивитися, в якому стані повернуться інші. Але у нас просто немає гравців, тому що великі мізки футболу склали цей розклад. У нас далі матч з Ліверпулем 22 грудня.

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Деякі гравці повертаються зараз, інші – протягом наступних кількох днів. Крок за кроком вони знову приєднаються до своїх одноклубників. Аке, Ляпорт та Родрі повертаються, а потім і гравці збірних Англії та Португалії. Ми всі дуже раді за Альвареса. Він зіграє у фіналі чемпіонату світу, відпочине кілька днів і повернеться до нас", – зазначив Гвардіола в коментарі офіційному сайті Манчестер Сіті.

Раніше Гвардіола жартував, що в очному протистоянні з Ліверпулем йому та Юргену Клоппу наставникам доведеться вийти на поле, оскільки деякі гравці просто не встигнуть повернутись у розташування клубу.

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