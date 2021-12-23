"Якщо гравці та менеджери зберуться разом і влаштують щось на кшталт протесту... Просто словами нічого не вирішити. УЄФА, ФІФА, Прем'єр-ліга, телебачення – для них бізнес важливіший за благополуччя футболістів. Простий приклад – п'ять замін. Назвіть мені хоч один аргумент проти цього. Лише тут такого правила немає, але ми повинні обговорити це.

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Ймовірно, настане момент, коли ми скажемо – все, ми не граємо, допоки проблема не буде вирішена. Можливо, нам потрібен страйк, щоб привернути увагу людей. Треба знаходити компроміс з телевізійниками, з АПЛ, але здоров'я гравців завжди має бути пріоритетом", – цитує Гвардіолу MEN.

Нагадаємо, низка клубів АПЛ мають великі проблеми з хворими на коронавірус, але про зупинку сезону наразі не йдеться. Також наближається шалений святковий графік, коли матчі відбуваються кожні 2-3 дні.

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