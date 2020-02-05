Гвардіола запланував перебудову Манчестер Сіті – двом оборонцям вкажуть на двері

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола почав аналіз нестабільного виступу команди в нинішньому сезоні.

Іспанець, як наслідок, хоче підсилити центр оборони "містян", повідомляє The Times.

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Гвардіола вважає, що Сіті забагато пропускає, а причиною цієї проблеми став невихід на ринок після повернення Венсана Компані в Андерлехт. У наступному сезоні керманич манкуніанців робитиме ставку на Ляпорта, Фернандінью, юного Еріка Гарсію і двох новачків.

Це означає, що Гвардіола більше не зацікавлений у послугах Отаменді та Стоунза. Останній став першим новачком Манчестер Сіті після призначення іспанського тренера, але в сезоні 2019/20 втратив форму та навіть був розкритикований Гвардіолою.

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У шорт-листі "містян" оборонець Вільяреала Пау Торрес, центрбек Бенфіки Рубен Діаш, лідер оборони Інтера Мілан Шкріняр, а також капітан Брайтона Льюїс Данк, за яким взимку полював Челсі.

До слова, Манчестер Сіті після 25-ти турів АПЛ посідає 2-ге місце в турнірній таблиці, проте має примарні шанси на чемпіонський титул. Відставання команди Гвардіоли від Ліверпуля складає 22 очки.

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