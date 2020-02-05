toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
БАРСЕЛОНА ДИНАМО ШАХТАР ЗИМОВІ ЗБОРИ

Гвардіола запланував перебудову Манчестер Сіті – двом оборонцям вкажуть на двері

13:46 2881 Читать на русском
Гвардіола запланував перебудову Манчестер Сіті – двом оборонцям вкажуть на двері
Стоунз і Гвардіола / PA:Empics Sport

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола почав аналіз нестабільного виступу команди в нинішньому сезоні.

Іспанець, як наслідок, хоче підсилити центр оборони "містян", повідомляє The Times.

Зінченко і Маліновський потрапили до оновлених заявок своїх клубів на плей-офф Ліги чемпіонів

Гвардіола вважає, що Сіті забагато пропускає, а причиною цієї проблеми став невихід на ринок після повернення Венсана Компані в Андерлехт. У наступному сезоні керманич манкуніанців робитиме ставку на Ляпорта, Фернандінью, юного Еріка Гарсію і двох новачків.

Це означає, що Гвардіола більше не зацікавлений у послугах Отаменді та Стоунза. Останній став першим новачком Манчестер Сіті після призначення іспанського тренера, але в сезоні 2019/20 втратив форму та навіть був розкритикований Гвардіолою.

"Зінченко – цілковитий ідіот". Безглузде вилучення затінило солідну гру, преса рознесла українця, довелося перепрошувати

У шорт-листі "містян" оборонець Вільяреала Пау Торрес, центрбек Бенфіки Рубен Діаш, лідер оборони Інтера Мілан Шкріняр, а також капітан Брайтона Льюїс Данк, за яким взимку полював Челсі.

До слова, Манчестер Сіті після 25-ти турів АПЛ посідає 2-ге місце в турнірній таблиці, проте має примарні шанси на чемпіонський титул. Відставання команди Гвардіоли від Ліверпуля складає 22 очки.

Зінченко допоміг Ліверпулю, Холанд підкорив Німеччину, Фонсека постраждав від Бога: топ-моменти євровікенду

blog_ava
Динамо відмовилося від 5 млн доларів за Дерліса Гонсалеса, – ЗМІ
10:46
2576
Теги
Трансфери Манчестер Сіті Льюїс Данк Льюїс Данк Пау Торрес Пау Торрес Ніколас Отаменді Ніколас Отаменді Джон Стоунз Джон Стоунз Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Мілан Шкріняр Мілан Шкріняр Рубен Діаш Рубен Діаш
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Шахтар
16:00
Сеннерюск
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук