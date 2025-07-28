Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола остаточно перегорнув для себе сторінку в рідному клубі.

Каталонець категорично відповів на питання щодо повернення в Барселону, якій він загалом віддав 22 роки (17 як гравець і 5 як тренер).

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"Все скінчено. Скінчено назавжди. Це було дуже красиво, але все скінчено", – цитує заяву Гвардіоли BarcaUniversal.

Нагадаємо, зараз Пепу 54 роки. З 2016-го він тренує Манчестер Сіті і має чинний контракт до 2027-го. Гвардіола обіцяв, що візьме паузу в кар'єрі після завершення роботи з "містянами".

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