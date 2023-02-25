Нападника "містян" Ерлінга Холанда критикують в Англії за низьку ефективність. Відповідаючи на запитання преси про результативність норвежця, головний тренер Манчестер Сіті Гвардіола став на його захист.

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"Це наша вина, а не Ерлінга, який був дивовижний з початку сезону. Мені не потрібна статистика, як тільки матч закінчився, я знаю, хто брав участь у грі, а хто ні, і хто повинен бути залучений більше чи ні. Бомбардир – це найскладніша позиція у світі, тому що вона передбачає наявність двох суперників постійно за твоєю спиною, а в Ерлінга навіть більше. Ми маємо більше грати на нього", – цитує наставника "містян" L'Équipe

У своєму першому сезоні за Манчестер Сіті Холанд забив 32 м'ячі у всіх турнірах. В останніх шести зустрічах він записав у свій актив тільки один гол та результативну передачу.

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