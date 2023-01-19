За словами титулованого наставника, він планує повернутися у свій будинок в Барселоні та насолоджуватися життям.

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"Мине ще кілька років, і я повернуся в Барселону, але перед тим з'їздимо з дружиною кудись у відпустку. Наші діти вже будуть самостійними, тому ми проведемо час наодинці. Але я точно повернуся до Барселони. Мені бракує 25 градусів тепла впродовж 11 місяців, запаху моря, тамтешньої їжі. Хочу відкривати вранці вікно і бачити світло на вулиці.

У мене там багато друзів. Хочу ходити на стадіон, дивитися матчі клубу мого серця, і робити багато речей, які не можу дозволити собі зараз. Грати в гольф щодня, поїхати туди, де я не був. Навчитися готувати нові страви. Врешт-решт, хочу їсти якомога більше, щоб стати 90-кілограмовим дідусем", – цитує Гвардіолу Yahoo.

Нагадаємо, іспанець очолює Ман Сіті з 2016 року, а перед тим тренував Баварію та Барселону. Вчора, 18 січня, Хосепу Гвардіолі виповнилося 52 роки. Його контракт з "містянами" розрахований до літа 2025-го.

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