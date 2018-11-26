Гвардіола: Якщо Манчестер Сіті втратить очки, Ліверпуль виграє лігу

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола впевнений, що висока конкуренція в АПЛ йде на користь найсильнішим клубам.

"Я пам'ятаю сезон-2009/10, коли моя Барселона набрала 99 очок, а Реал Мануеля Пеллегріні – 96 очок. Тоді мадридці були дуже сильні, сезон склався вкрай важко.

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Це було здорово, ми набрали 99 очок, а в наступному сезоні виграли требл. Ми показали такий результат, бо нас вперед штовхали конкуренти. Ми знали, що втрата очок призвела б до чемпіонства Реала.

Це нагадує ситуацію в тенісі, де Надаль, Федерер і Джоковіч, конкуруючи один з одним, сприяють прогресу. Вони штовхають один одного вперед. Те ж саме спостерігається і в футболі, нам потрібна конкуренція.

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Гравці Манчестер Сіті розуміють це. Вони знають, наскільки сильний Ліверпуль. Якщо ми втратимо очки, Ліверпуль виграє лігу. Те ж саме стосується Челсі, Тоттенхема і Арсенала", – цитує Гвардіолу Daily Mail.