Гвардіола: Я задоволений, що виграв для Манчестер Сіті два Кубка ліги поспіль вперше в історії

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився емоціями після перемогли у фіналі Кубка англійської ліги проти Челсі (4:3 пен.).

"Звичайно, я радий. Мої компліменти Челсі, вони грали приголомшливо. Задоволений, що виграв для клубу два Кубка ліги поспіль вперше в історії.

Коли справа доходить до пенальті, характер виходить на перше місце. Він у нас був.

Челсі – Манчестер Сіті – 0:0 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Ми грали проти неймовірних футболістів. У Челсі дуже якісний склад. Ми знали, що після останнього результату (6:0 в рамках АПЛ – прим.) нам буде важче. Та й це ж був фінал.

Порівняти манчестерський клуб з каталонським? Я не хочу порівнювати Барселону і Ман Сіті. Те, чого ми досягли з Барселоною – унікально. Це новий клуб, нові гравці. Подивимося, як далеко ми зайдемо", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, в турнірній таблиці АПЛ "містяни" відстають лише на одне очко від лідера перегонів Ліверпуля.

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги