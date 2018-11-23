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Гвардіола: Я не читаю книжки, бо одразу замислююсь про Ліверпуль і Клоппа

22 листопада 22:47 348 Читать на русском
Гвардіола: Я не читаю книжки, бо одразу замислююсь про Ліверпуль і Клоппа
Гвардіола та Клопп / Соцмережі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, що не може читати через Ліверпуль та Юргена Клоппа.

"Я люблю читати, але у мене немає на це часу. Починаю читати, а потім замислююся про Ліверпуль і про Юргена Клоппа і не можу зосередитися.

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Люди кажуть, що я люблю читати. Я не читаю. У мене хороша бібліотека, і рано чи пізно я її прочитаю, але зараз у мене немає часу. Однак, коли читаєш поезію, відчуваєш себе краще", – цитує Гвардіолу Liverpool Echo.

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Зауважимо, що після 12 турів чемпіонату Англії Манчестер Сіті Гвардіоли очолює турнірну таблицю, другим йде Ліверпуль, відстаючи від "містян" на 2 пункти.

Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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