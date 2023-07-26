Гвардіола взяв реванш у Тухеля за фінал ЛЧ – Ман Сіті здобув перемогу над Баварією, конкурент Трубіна привіз гол
Баварія та Манчестер Сіті зустрілися в товариському матчі. Результат та огляд – в цій новині на "Футбол24".
Товариський матч
Манчестер Сіті – Баварія – 2:1
Голи: Макеті, 21, Ляпорт, 86 – Тель, 82
"Містяни" продовжують готуватися до нового сезону. Черговим суперником Манчестер Сіті стала Баварія, яка теж проводить передсезонний збір в Японії.
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Команда Пепа Гвардіоли відкрила рахунок у зустрічі на 21 хвилині. Відзначитися вдалося Макеті, який вдало зіграв на добиванні після того, як Ян Зоммер не зміг зафіксувати м'яча. Слід зауважити, що швейцарець перебуває у шорт-листі Інтера, який також торгується з Шахтарем за Анатолія Трубіна.
По перерві Томас Тухель змінив абсолютну всю команду. Справи у Баварії пішли значно краще і вони змогли створити кілька гострих моментів. Один з таких реалізував Матіас Тель. Втім, втримати нічию мюнхенцям не вдалося. Емерік Ляпорт поставив крапку в матчі.
Нагадаємо, що Томас Тухель завдав болісної поразки Пепу Гвардіолі в фіналі Ліги чемпіонів у сезоні 2020/21, коли Челсі переграв Манчестер Сіті з рахунком 1:0.