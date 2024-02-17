Перед матчем проти Челсі наставника "містян" вкотре почали розпитувати про Коула Палмера. Влітку півзахисник втомився чекати регулярних виступів за рідний клуб і приєднався до лондонців за 45 млн фунтів. Роком раніше схожа ситуація трапилася з Жезусом та Зінченком, які допомогли Арсеналу кинути серйозний виклик Ман Сіті у боротьбі за чемпіонство. Втім, Гвардіола вважає це нормальним процесом.

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"Після двох-трьох сезонів він захотів більше хвилин. Я повністю його розумію. Якби Палмер мав ігровий час на рівні Фодена, то він би залишився. Але я не дав йому цього. Це моя відповідальність. На той час я обрав інших – Бернарду, Фодена, Мареза, який ще був з нами.

Ми завжди хочемо, щоб наші молоді гравці залишалися, але це нормально. Після одного сезону вони радіють, але потім другий-третій: "Хлопці, я хочу грати, а не сидіти в запасі". Це нормально, наш клуб розуміє таку позицію. Ми отримали пропозицію від неймовірного топ-клубу, як Челсі, і я дуже радий за Коула. У всіх клубах трапляються такі речі", – цитує Гвардіолу Goal.

Палмер відразу став найрезультативнішим гравцем Челсі у нинішньому сезоні – 14 голів та 9 асистів у 31 матчі.

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