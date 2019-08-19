Гвардіола вважає, що Манчестер Сіті здійснює велику місію у сучасному футболі

Головний тренер "містян" поділився філософським поглядом на значення своєї команди для спорту.

"Я не збираюся думати про те, скільки очок нам потрібно набрати, щоб стати чемпіонами, або про можливу перемогу Ліверпуля, або про нашу перемогу. Зараз тільки другий тур. Я теж глядач, і я в захваті від нашої гри. З мого першого дня тут ми сподівалися грати так, як ми зіграли в матчі з Тоттенхемом.

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Думаю, ми облагороджуємо цей спорт. Ми віддаємо належне людям, які платять за перегляд нашої гри. Вони бачать, що ми чесно граємо для публіки. І найбільше чого б я хотів – щоб все залишилося так само, коли закінчиться мій етап тут.

У першому сезоні і особливо в останніх двох, ми були неймовірною командою. Неймовірною", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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