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Гвардіола вважає, що Манчестер Сіті не стане чемпіоном за однієї умови

17:31 918 Читать на русском
Гвардіола вважає, що Манчестер Сіті не стане чемпіоном за однієї умови
Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від закінчення сезону.

"У нас є відчуття, що ми не станемо чемпіонами, якщо втратимо очки. Поки не знаю, в якому стані наша команда підійде до наступної гри, але проти Кардіффа ми повинні були забивати більше м'ячів. Трохи шкода, що у нас цього не вийшло", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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До слова, за 6 турів до закінчення чемпіонату Англії Манчестер Сіті має в активі 80 очок, Ліверпуль відстає на 1 заліковий пунт та йде на другому місці.

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Зауважимо, що команда Хосепа Гвардіоли – діючий чемпіон Англії, натомість Ліверпуль востаннє здобував чемпіонство у далекому 1990-у році.

Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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