Гвардіола вважає, що Манчестер Сіті не стане чемпіоном за однієї умови

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від закінчення сезону.

"У нас є відчуття, що ми не станемо чемпіонами, якщо втратимо очки. Поки не знаю, в якому стані наша команда підійде до наступної гри, але проти Кардіффа ми повинні були забивати більше м'ячів. Трохи шкода, що у нас цього не вийшло", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Зінченко розповів, коли зможе повернутись на поле

До слова, за 6 турів до закінчення чемпіонату Англії Манчестер Сіті має в активі 80 очок, Ліверпуль відстає на 1 заліковий пунт та йде на другому місці.

Гвардіола: Чому ми повинні виграти 4 трофеї, якщо жодній англійській команді цього не вдавалось?

Зауважимо, що команда Хосепа Гвардіоли – діючий чемпіон Англії, натомість Ліверпуль востаннє здобував чемпіонство у далекому 1990-у році.