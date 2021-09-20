"З Уікомом плануємо задіяти кількох молодих гравців. У мене немає альтернативи. Окремі представники першої команди повинні відпочити перед трьома важливими матчами попереду.

Зінченко пропускав матч із Саутгемптоном через травму

Гравці академії будуть задіяні в зустрічах, адже Стоунз, Ляпорт, Зінченко, Родрі і, думаю, Гюндоган – травмовані. Також я планую дати відпочинок Діашу та Канселу. Ми гратимемо у Кубку ліги, подивимось, як футболісти будуть відновлюватись протягом найближчих днів.

Ми в складних умовах. Але ми плануємо провести хороші ігри в Кубку, проти Челсі, ПСЖ та Ліверпуля", – цитує Гвардіолу The Irish Times.

Нагадаємо, українець Олександр Зінченко отримав пошкодження перед матчем із Саутгемптоном. Терміни його відновлення наразі невідомі.

Найближчий поєдинок "містяни" проведуть вже завтра, 21 вересня, в 1/16 Кубка англійської ліги проти Уікома. Далі будуть двобої з Челсі і Ліверпулем в АПЛ (25 вересня і 3 жовтня відповідно), а також із ПСЖ в Лізі чемпіонів 28 вересня.

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