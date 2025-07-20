Едерсон близький до завершення своєї епохи в Манчестер Сіті – 31-річний бразилець погодив особисті умови контракту з Галатасараєм, повідомляє GOAL. Турецький гранд уже почав переговори з англійцями щодо вартості трансферу.

Манчестер Сіті отримав принизливо низьку пропозицію за свою зірку, але може бути змушений погодитися

Нагадаємо, що на початку тижня з'явилась інформація про пропозицію Галатасарая в розмірі 3 мільйонів євро за досвідченого голкіпера. Манчестер Сіті поки не погодив суму, однак сам Едерсон налаштований на переїзд.

Бразилець перейшов до Манчестер Сіті з Бенфіки у 2017 році та за 8 сезонів зібрав значну колекцію: 6 титулів АПЛ, Лігу чемпіонів і безліч інших трофеїв, ставши ключовим елементом команди Хосепа Гвардіоли. Та настав час змін – каталонський наставник почав оновлювати склад перед сезоном 2025/26. На заміну Едерсону англійський клуб вже розглядає молодого воротаря Бернлі – Джеймса Траффорда.

Попри інтерес від саудівських грандів Аль-Xіляля та Аль-Іттіхада, саме Галатасарай зараз є фаворитом у боротьбі за підпис бразильця.

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