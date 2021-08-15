Тоттенхем переміг Манчестер Сіті у матчі 1-го туру АПЛ та знову підтвердив статус незручного суперника для чемпіона Англії.

Поразка від Тоттенхема стала вже четвертою поспіль для Хосепа Гвардіоли на виїзді, повідомляє Squawka.

Сенсаційна поразка Зінченка та Ко у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті – 1:0

Зазначається, що це вперше, коли фахівець поступився у чотирьох виїзних матчах поспіль з одним і тим самим суперником.

Додамо, що Манчестер Сіті продовжує серію з невдалих поєдинків – до цього "містяни" поступились Челсі у фіналі Ліги чемпіонів та Лестеру в матчі за Суперкубок Англії. Підопічним Гвардіоли також не вдалось відзначитись бодай голом у кожному з цих матчів.

Тоттенхем здобув перемогу над Манчестер Сіті у дебютному матчі АПЛ під керівництвом Санту – Зінченко зіграв 15 хвилин