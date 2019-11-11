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Гвардіола встановив власний антирекорд, програвши Ліверпулю

11:49 473 Читать на русском
Гвардіола встановив власний антирекорд, програвши Ліверпулю
Хосеп Гвардіола / Getty images

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після 12-го туру англійської Прем'єр-ліги з Ліверпулем (1:3) встановив антирекорд.

6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
 
Бернарду Сілва 78’
6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
78’ Бернарду Сілва

Команда каталонського наставника видала найгірший старт в чемпіонаті за всю тренерську кар'єру Гвардіоли, повідомляє Opta.

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Після 12-ти турів Манчестер Сіті набрав лише 25 очок і посідає четверте місце в АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на 9 залікових пунктів.

Нагадаємо, раніше Гвардіола тренував Барселону (2008-2012) і Баварію (2013-2016). Манчестер Сіті Пеп очолив влітку 2016-го року і за цей час виграв з "містянами" 7 трофеїв.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Ліверпуль - Манчестер Сіті
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