Поразка Манчестер Сіті від Лестера з рахунком 2:5 стала рекордною для Хосепа Гвардіоли – це найбільший рахунок, з яким іспанець програв у статусі тренера за всю свою кар'єру.

Гвардіола поскаржився на складний графік Манчестер Сіті

Попереднім антирекордом тренера Зінченка була поразка від Реала в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2013/14. Тоді його Баварія пропустила 4 м'ячі, а матч завершився з рахунком 4:0 на користь "вершкових". Ба більше, Манчестер Сіті у матчі з Лестером вперше за 438 ігор на стадіоні Етіхад пропустив 5 голів.

До слова, матч 3-го туру з "лисицями" став для Хосепа Гвардіоли 686-м у його тренерській кар'єрі.

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