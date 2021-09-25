Перемога "містян" у матчі 6-го туру АПЛ проти Челсі стала 221-ю в усіх турнірах для Пепа як наставника команди. Про це повідомляє Opta Sports.

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Таким чином, Гвардіола встановив новий рекорд Сіті, випередивши Леса Макдауелла (220 тріумфів). Іспанський фахівець привів команду до перемоги у 221-у матчі з 303. Відсоток перемог Ман Сіті за тренерства Хосепа становить 72,9.

Нагадаємо, Манчестер Сіті ділить першу сходинку турнірної таблиці АПЛ з Ліверпулем, Челсі та Ман Юнайтед. "Мерсисайдці" випереджають "містян" лише за різницею забитих м'ячів.

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