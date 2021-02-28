"Містяни" у 26-му турі АПЛ здолали Вест Хем з рахунком 2:1. Цей тріумф став для Гвардіоли 200-м в англійській першості, інформує Opta Joe.

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Для досягнення цього показника іспанському фахівцю знадобилось 273 матчі. Наставник Сіті здобув таку кількість звитяг найшвидше серед тренерів АПЛ усіх часів. До цього рекордсменом був Жозе Моурінью, який здобув 200 перемог у 309 поєдинках.

Наразі підопічні Гвардіоли лідирують в англійській Прем'єр-лізі, випереджаючи Манчестер Юнайтед на 13 пунктів.

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