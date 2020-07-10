toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гвардіола впевнений, що Манчестер Сіті уникне дискваліфікації з Ліги чемпіонів

19:13 - Читать на русском
Гвардіола впевнений, що Манчестер Сіті уникне дискваліфікації з Ліги чемпіонів
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола впевнений, що Спортивний арбітражний суд (CAS) скасує дискваліфікацію клубу з єврокубків.

"Мета кожного сезону – грати в Лізі чемпіонів, і робити все можливе для цього. Справа не в тому, що відбудеться в понеділок.

Справа Манчестер Сіті: CAS провів слухання щодо дискваліфікації Зінченка і Ко

Я такий впевнений, оскільки бачив аргументи клубу, що в наступному сезоні ми будемо в турнірі. Але потрібно почекати. А потім я висловлю думку, або ж клуб зробить заяву", – наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Зазначимо, CAS оприлюднить остаточне рішення у справі Манчестер Сіті 13 липня. Нагадаємо, за фінансові махінації Манчестер Сіті дискваліфікували від участі в єврокубках на два сезони, а також оштрафували на 30 млн євро.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів 2019/20 – українці можуть зустрітись у фіналі

blog_ava
Помер легендарний екс-капітан Шахтаря, який приводив команду до перемоги в Кубку України
08:48
4902
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Хосеп Хосеп Гвардіола Спортивний арбітражний суд в Лозанні
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
26
хв
Реал Сосьєдад
20:30
Гранада
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук