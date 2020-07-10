Гвардіола впевнений, що Манчестер Сіті уникне дискваліфікації з Ліги чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола впевнений, що Спортивний арбітражний суд (CAS) скасує дискваліфікацію клубу з єврокубків.

"Мета кожного сезону – грати в Лізі чемпіонів, і робити все можливе для цього. Справа не в тому, що відбудеться в понеділок.

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Я такий впевнений, оскільки бачив аргументи клубу, що в наступному сезоні ми будемо в турнірі. Але потрібно почекати. А потім я висловлю думку, або ж клуб зробить заяву", – наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Зазначимо, CAS оприлюднить остаточне рішення у справі Манчестер Сіті 13 липня. Нагадаємо, за фінансові махінації Манчестер Сіті дискваліфікували від участі в єврокубках на два сезони, а також оштрафували на 30 млн євро.

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