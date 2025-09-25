"Містяни" впевнено вели 2:0 проти команди третього дивізіону, тому Хосеп Гвардіола міг дати шанс навіть глибоким резервістам. На 83-й хвилині тренер Ман Сіті випустив 29-річного Келвіна Філліпса, що стало ледь не найбільш обговорюваною подією матчу.

Влітку 2022-го трансфер лідера Лідса обійшовся манчестерцям у 50 млн євро. Філліпс зовсім не виправдав очікувань – травми, публічна критика від Гвардіоли через зайву вагу, слабкі оренди у Вест Хемі та Іпсвічі. Здавалося, що минулого літа він точно покине Етіхад, але срібний призер Євро-2020 виявився нікому не потрібним.

Попередній офіційний вихід Філліпса за Ман Сіті був аж 645 днів тому – 19 грудня 2023 року у матчі Клубного ЧС проти Урави. Навіть Ерлінг Холанд емоційно відреагував на камбек англійця: "Йоркширський Пірло (прізвисько Келвіна – прим. Футбол 24) повернувся".

