Абдукодір Хусанов приєднався до "містян" взимку, перейшовши з Ланса за 50 млн євро. Узбек погано знає англійську і Гвардіола не раз акцентував на цьому увагу.

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Як інформує Real Talk Manchester City, Хусанов посварився зі своїм наставником після тренування наприкінці березня. Гвардіола підійшов до захисника, та зробив йому комплімент за самовідданість у матчах і на тренуваннях. Тренер Манчестер Сіті сказав Абдукодіру: "Ти чемпіон". Узбек відповів: "Ти шампунь", але хотів сказати: "Ти теж чемпіон".

Гвардіолі здалося, що захисник висміяв його лисину, хоча Рубен Діаш намагався пояснити, що мав на увазі Хусанов. Але іспанський фахівець нічого не захотів чути.

Джерело зазначає, що узбек більше не гратиме за Манчестер Сіті і його перебування в команді підійшло до завершення через цей випадок.

Нагадаємо, що Хусанов зіграв за "містян" у дев'яти матчах у всіх турнірах. В останніх чотирьох зустрічах він участі не брав.

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