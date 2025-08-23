"У матчі з Тоттенхемом було багато виходів з оборони через пас і персональну опіку, як і в матчах з Брентфордом у минулому сезоні (коли Франк тренував "бджіл").

Фіаско Гвардіоли і груба помилка Траффорда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем – 0:2

Потрібно грати по-іншому. Ми говорили про це. Ми недопрацьовуємо в простих ситуаціях. Я не просив гравців робити щось виняткове. Під тиском ми помилялися в простих ситуаціях, але створили достатньо моментів, хоча не реалізували їх. Таке трапляється, це футбол.

Це всього лише другий тур. Після матчу проти Вулверхемптона всі говорили, що все в порядку, але я сказав, що це всього лише одна гра, і багато чого ще належить зробити.

Знаю, як ми працюємо і що роблять гравці. Є багато хорошого, але ми повинні вдосконалюватися. Крок за кроком ми будемо вдосконалюватися і встановлювати більше зв'язків", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Ман Сіті.

Нагадаємо, що після двох турів Манчестер Сіті має три бали.

Манчестер Сіті програв Тоттенхему в першій домашці сезону – "шпори" знову встановили рекорди на Етіхаді