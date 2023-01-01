"Стати чемпіонами складно. Коли багато виграєш, справлятися із різними ситуаціями легше. Але, з іншого боку, від тебе завжди чекають на перемоги.

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Арсенал поки що грає блискуче і краще за нас. Вони давно не були на вершині і хочуть закріпитися серед найкращих. Але я бачу цілеспрямованість і з нашого боку. Ми близькі до Арсеналу. Розрив не 15 чи 20 очок. Я хотів би бути ближче, але це не така велика відстань",– цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, після 16 зіграних турів саме Арсенал утримує лідерство в АПЛ. Команда Олександра Зінченка наразі на 7 очок випереджає найближчого переслідувача, яким є саме Манчестер Сіті. Підопічні Гвардіоли вигравали чемпіонат 4 рази за останні 5 років.

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