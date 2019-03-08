toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЧЕЛСІ - ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - УОТФОРД

Гвардіола визнаний найкращим тренером АПЛ у лютому

16:13 53 Читать на русском
Гвардіола визнаний найкращим тренером АПЛ у лютому
Пеп Гвардіола і його тренерський штаб / EPL

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола отримав нагороду найкращому менеджеру місяця англійського чемпіонату.

Пеп Гвардіола став найкращим тренером лютого в англійській Прем'єр-лізі. Його команда виграла всі 4 матчі із загальним рахунком 12:1 і повернулася на вершину турнірної таблиці. Також варто відзначити, що Манчестер Сіті виграв свої поєдинки в Кубку Англії, Кубку ліги та Лізі чемпіонів.

Агуеро – найкращий гравець лютого в АПЛ

Для іспанського фахівця це вже шоста нагорода найкращому менеджеру місяця в АПЛ. Щоправда, 5 попередніх він здобув ще у 2017 році.

Теги
Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
3
хв
Ювентус
21:30
Удінезе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук