Гвардіола визнаний найкращим тренером АПЛ у лютому

Ліга Європи — 16:30 1482
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"Динамо знову зіграло у полохливий футбол – очікуваний провал". Денис Босянок – про розгромне фіаско від Челсі
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УЄФА пояснив рішення VAR у плей-офф Ліги чемпіонів: фатальний для ПСЖ пенальті та м'яч-привид, який допоміг АяксуЛіга чемпіонів — 14:27 2679
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Челсі – Динамо: Вілліан 10 років потому, кінець 27-матчевої суперсерії киян, або Як пропускали – шокуючий фотофактЛіга Європи — 14:00 1884
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"Запорожець не пережене Бентлі" та "Хацкевич – лузер": нищівна реакція соцмереж на розгромну поразку Динамо від ЧелсіЛіга Європи — 11:39 4437
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Шальке готовий продати Коноплянку – стала відома ціна українцяНімеччина — 11:27 4320