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Гвардіола визначився з клубом, у якому хоче працювати в наступному сезоні

15:52 3093 Читать на русском
Гвардіола визначився з клубом, у якому хоче працювати в наступному сезоні
Хосеп Гвардіола / The Sun

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився своїми планами щодо роботи в наступному сезоні.

"Цей сезон – вже четвертий для мене у Манчестер Сіті. Наступний буде п'ятим, адже я маю намір залишитися. Це довго. Але я повторю те, що останнім часом часто говорив: мені дуже добре тут.

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Але треба дочекатися рішення клубу щодо нового контракту. Рівень чемпіонату виріс, очікування від клубу також, тож ми повинні вирішити, чи зможемо впоратися з цим. Все залежить не тільки від мене. Зараз я готую команду до матчу проти Вулверхемптона та інших ігор. Про майбутнє подумаємо пізніше", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Зазначимо, що чинний контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті розрахований до літа 2021 року. Наразі "містяни" посідають 3 місце в поточному розіграші АПЛ.

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Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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