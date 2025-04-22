Голкіпер Порту Діогу Кошта може продовжити свою кар'єру на Етіхад Стедіум.

"Містяни" готуються до великої кількості трансферів у літнє міжсезоння. Хосеп Гвардіола отримав повний карт-бланш на перебудову команди після провальної кампанії 2024/25. Зокрема, Манчестер Сіті збирається замінити голкіпера, повідомляє The Mirror.

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Позиції Едерсона серйозно похитнулися в поточному сезоні, через що все дедалі частіше на полі з'являвся резервіст Штефан Ортега. Бразилець страждає від травм в останні роки й може переїхати в Саудівську Аравію, де тамтешні клуби не перший сезон цікавляться 31-річним воротарем.

Головним кандидатом на заміну Едерсону став 25-річний португальський голкіпер Діогу Кошта. Порту вже оцінив футболіста в 63 мільйони фунтів стерлінгів.

Додамо, що Діогу Кошта в поточному сезоні відіграв 41 гру за Порту, пропустивши 44 голи та оформивши 18 сухих матчів.

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