Гвардіола вимагає у Манчестер Сіті підписати двох зіркових захисників – у Зінченка може з'явитись потужний конкурент

Головний тренер Манчестер Сіті має намір влітку оновити захисну ланку "містян".

Захисник Баварії Девід Алаба та його колега за позицією з Наполі Каліду Кулібалі можуть влітку підсилити Манчестер Сіті, повідомляє The Guardian.

Баварія не може переконати Алабу продовжити контракт

На трансфері зіркових гравців особисто наполягає наставник Сіті Хосеп Гвардіола. Австрійський гравець мюненців приваблює фахівця своєю універсальністю, Девід може зіграти у центрі захисту або на лівому фланзі, на якому зараз виступає Олександр Зінченко.

У нинішньому сезоні АПЛ український гравець Манчестер Сіті провів 14 матчів.

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