Гвардіола відзначив юного таланта Барселони

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зізнався, що не гребує за алкогольними коктейлями обговорювати з іншими наставниками молодих талантів.

"17 років – це ще дуже мало. Нещодавно ми з Ернесто Вальверде (екс-тренером Барси – прим.) пили джин-тонік, і він сказав мені, що хлопець дуже хороший, що це бомба.

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Коли Фаті вийшов на поле і показав себе, я побачив, що Ернесто не помилився", – цитує Гвардіолу Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 17-річний Ансу у серпні минулого року дебютував за Барселону, ставши другим наймолодшим гравцем в історії клубу. В поточному сезоні Прімери Фаті провів 13 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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