"В Португалії завжди була конкурентна ліга. Ми зустрічалися з Порту минулого сезону, і ми зрозуміли, наскільки сильні вони та інші команди. У Спортінга неймовірний підбір гравців з Португалії чи Бразилії. Вони дуже конкурентоспроможні, і тому найбільші таланти йдуть в інші ліги. Те, що я бачив у Спортінга, – це єдність. За тренера б'ються його гравці. Це найважливіше.

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У них неймовірні швидкісні гравці в атаці та сильні захисники. Спортінг став чемпіоном минулого року вперше за багато років, тому що вони дійсно хороша команда. Вони пройшли групу з Аяксом та Борусією Дортмунд – клубами, які виходили в 1/4, 1/2 і одного разу до фіналу. Спортінг переміг їх, тому що вони хороші. Нещодавно дивлячись на них, я був справді вражений тим, наскільки вони хороші.

У нас був неймовірний забіг на груповому етапі. У Лейпцигу ми не були готові після того, як кваліфікувались у плей-офф, решта було добре. Кажу щодня, змагайтесь за себе. Кожні три дні ми робили це протягом останніх років, і будемо робити це знову завтра. Гармонія у команді зараз виняткова завдяки капітанам та багатьом іншим причинам.

Ми добре знаємо один одного. Минуло шість сезонів, Манчестер Сіті прекрасно знає один одного. Ми приймаємо хороші і погані речі, щоб боротися і бути частиною цього", – зазначив Гвардіола на прес-конференції.

Додамо, що Манчестер Сіті вже завтра зустрінеться зі Спортінгом у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, початок зустрічі о 22:00.

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