Гвардіола відреагував на призначення нового тренера Манчестер Юнайтед
09:45 - Читать на русском
Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола з ентузіазмом очікує майбутніх дербі проти команди Еріка Тен Хага.
Бос "містян" високо оцінює нідерландського фахівця, який літом очолить принципового суперника.
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"Подивіться на Аякс і ви зрозумієте всі його якості. Вітаємо Еріка і бажаємо йому всього найкращого. Він тренер найвищого класу, за його командами приємно спостерігати, особливо за Аяксом", – цитує Гвардіолу MEN.
Нагадаємо, що Тен Хаг перетинався з іспанцем у Баварії, коли працював тренером молодіжної команди мюнхенців.
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