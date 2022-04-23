Бос "містян" високо оцінює нідерландського фахівця, який літом очолить принципового суперника.

Роналду та інші зірки МЮ отримали чіткий сигнал від нового тренера – церемонитися ніхто не буде

"Подивіться на Аякс і ви зрозумієте всі його якості. Вітаємо Еріка і бажаємо йому всього найкращого. Він тренер найвищого класу, за його командами приємно спостерігати, особливо за Аяксом", – цитує Гвардіолу MEN.

Нагадаємо, що Тен Хаг перетинався з іспанцем у Баварії, коли працював тренером молодіжної команди мюнхенців.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий