"Перш ніж я почну, від себе та всього клубу ми хочемо привітати Ліверпуль із перемогою у Прем'єр-лізі. Заслужено, у цьому немає сумнівів. Фантастична команда. Протягом одного року, як це було у нас попередні чотири роки, вони збережуть титул, але, сподіваюся, наступного сезону ми зможемо бути кращими, щоб боротися до кінця. Цього сезону це було неможливо. Тож вітаю Ліверпуль.

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Чи врятує наш сезон перемога в Кубку Англії та вихід в ЛЧ? Ніііі! Цей сезон не був хорошим. Ми відстаємо від Ліверпуля на тисячу мільйонів очок. Це недобре. Подивіться на Лігу чемпіонів. Скільки матчів ми там виграли? Один, два? Ми завжди були машиною, зараз маємо деякі проблеми, але шкода буде незначною. Не треба обманювати себе, що сезон був добрим. Клуб має ухвалити правильні рішення, щоб наступний сезон був кращим", – цитує Гвардіолу Goal.

Нагадаємо, Ман Сіті виграв 4 попередні чемпіонати поспіль, однак зараз не гарантував собі навіть топ-5. Після 34 турів "містяни" у турнірній таблиці АПЛ відстають від Ліверпуля на 21 очко.

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