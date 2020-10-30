"Я неймовірно щасливий тут, щасливий бути в Манчестері і сподіваюся, що зможу добре попрацювати в цьому сезоні, щоб залишитися якомога довше", – цитує Гвардіолу Marca.

Барселона повинна повернути Гвардіолу, Хаві, Іньєсту та Пуйоля, – кандидат в президенти каталонського клубу

Такими словами наставник "містян" відповів на скандальну заяву Віктора Фонта, який має намір поборотись за вакантне крісло президента Барселони. Функціонер заявив, що каталонський клуб повинен повернути Гвардіолу, Хаві, Іньєсту, Пуйоля.

Нагадаємо, Гвардіола очолював Барсу у 2008-2012 роках, де двічі перемагав у Лізі чемпіонів.

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