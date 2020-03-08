Гвардіола відповів на критику щодо трансферної політики Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола переконаний, що його клуб не витрачає великі кошти на трансфери.

"Манчестер Сіті посідає 23 або 24 місця в рейтингу найдорожчих трансферів в історії, проте має погану репутацію через свої підписання.

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Кажуть, що Манчестер Сіті просто витрачає гроші, але, звичайно, це неправда. Важливо зібрати усю інформацію про гравця, аби зменшити його невпевненість у новому клубі.

Манчестер Сіті до цього часу не витрачав таких грошей, але, можливо, у майбутньому це зробить. Це залежатиме від ринку, гравця, якого ми хочемо, тих, хто залишиться, та тих, хто збирається покинути клуб. Багато, багато речей можуть бути задіяні", – поділився Гвардіола в коментарі Daily Star.

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