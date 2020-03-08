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Гвардіола відповів на критику щодо трансферної політики Манчестер Сіті

11:32 339 Читать на русском
Гвардіола відповів на критику щодо трансферної політики Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола / Daily Star

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола переконаний, що його клуб не витрачає великі кошти на трансфери.

"Манчестер Сіті посідає 23 або 24 місця в рейтингу найдорожчих трансферів в історії, проте має погану репутацію через свої підписання.

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Кажуть, що Манчестер Сіті просто витрачає гроші, але, звичайно, це неправда. Важливо зібрати усю інформацію про гравця, аби зменшити його невпевненість у новому клубі.

Манчестер Сіті до цього часу не витрачав таких грошей, але, можливо, у майбутньому це зробить. Це залежатиме від ринку, гравця, якого ми хочемо, тих, хто залишиться, та тих, хто збирається покинути клуб. Багато, багато речей можуть бути задіяні", – поділився Гвардіола в коментарі Daily Star.

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Теги
Англія Трансфери Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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