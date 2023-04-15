На тижні з'явилася інформація, що Ліверпуль вибув з боротьби за Беллінгема, а головними претендентами на футболіста залишаються Реал, Манчестер Сіті та Челсі. Гвардіолу перед матчем з Лестером запитали про Джуда. Пеп обурився.

"Скільки ви відвідали моїх пресконференцій? Ви ж знаєте відповідь. Треба краще готуватися. Ви прийшли та поставили запитання, знаючи, що я відповім. Наступне питання", – сказав каталонець на адресу журналіста.

Мегаконтракт для Беллінгема – Борусія Д намагається за шалені гроші втримати свою зірку

Беллінгем до 19 років відіграв вже 4 повноцінні сезони в дорослому футболі. Джуд перетворився в лідера дортмундської Борусії та гравця збірної Англії. Потенційний трансфер універсального хавбека оцінюється в 120+ мільйонів євро.