Каталонці мають нову хвилю проблем у "справі Негрейри". Барселону підозрюють у виплаті 7,5 мільйона євро колишньому віце-президенту технічного комітету суддів RFEF у період з 2001 по 2018 роки. Гвардіола з 2008 по 2012 роки виграв на чолі "кулес" 14 трофеїв. Втім, Пеп впевнений, що тоді судді ніяк не допомагали його команді.

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"Зачекаємо та побачимо, нехай триває судовий процес. Я не заглиблювався у це, нічого не бачив і не читав. Але я точно не бачив, щоб Барселона платила суддям задля власної вигоди. Не бачив такого. Ось чому я хочу почекати, перш ніж висловити свою думку, бо Барселона захищатиме свою позицію. Подивимося.

У чому я впевнений, так це в тому, що Барселона в наш час перемагала тому, що була кращою за суперників. У цьому я переконаний. Ми вигравали, бо були набагато кращими за суперників. Правосуддя вирішить, що сталося насправді", – цитує Гвардіолу Mirror.

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