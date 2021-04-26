Гвардіола вибив Лобановського з трійки найтитулованіших тренерів в історії футболу – попереду Луческу і Фергюсон
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зміцнив свої позиції у списку легенд.
Іспанець випередив Валерія Лобановського і одноосібно став третім у рейтингу найтитулованіших тренерів, повідомляє MisterChip.
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Кубок ліги став 30 трофеєм у кар'єрі Гвардіоли, яка триває всього 12 років. Лобановський за 42 роки діяльності тренера виграв 29 титулів. Попереду залишаються Мірча Луческу (33 титули, наразі 40 років кар'єри) і Алекс Фергюсон (49 титулів за 39 років).
Додамо, що Гвардіола вже у цьому сезоні може поповнити свою колекцію. Манчестер Сіті майже гарантував собі перемогу в АПЛ, а на стадії півфіналу ЛЧ зустрінеться з ПСЖ. Луческу також має можливості здобути нові титули.
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