Гвардіола вдруге поспіль став найкращим тренером року в АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола знову переміг в номінації Тренер року англійської Прем'єр-ліги.

Каталонець повторив своє минулорічне досягнення. До нього двічі поспіль звання Тренера року в АПЛ здобували лише два менеджери – Жозе Моурінью та сер Алекс Фергюсон.

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Манчестер Сіті переміг в чемпіонаті Англії цього сезону. "Містяни" у надважкій боротьбі змогли випередити Ліверпуль на одне очко і захистити свій титул.

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Крім Гвардіоли, на цю нагороду були номіновані Юрген Клопп (Ліверпуль), Маурісіо Почеттіно (Тоттенхем) і Нуну Ешпіріту Санту (Вулверхемптон).