toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Гвардіола: Ван Дейк – вартий своїх грошей

17:23 211 Читать на русском
Гвардіола: Ван Дейк – вартий своїх грошей
Вірджил ван Дейк / Фото Reuters

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не скупиться на компліменти гравцям Ліверпуля перед очною зустріччю в рамках 21-го туру АПЛ.

"Вірджил – винятковий гравець. Скільки б футболіст не коштував, якщо у нього йде гра, він коштує своїх грошей.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: анонс матчу АПЛ

Коли платиш менше, але футболіст не проявляє себе, то трансфер здається дорогим. Якщо він може грати кожні три дні без травм і робити це стабільно, він вартий заплачених грошей", – цитує Гвардіолу Daily Mail.

Нагадаємо, ван Дейк перейшов із Саутгептона в Ліверпуль за рекордні 83 млн євро, ставши найдорожчим захисником в історії.

Оцінити рівень ван Дейка наживо Гвардіола зможе вже сьогодні, 3 січня, під час центрального матчу 21-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Ліверпуль. Початок о 22:00.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: як коштовна сила Гвардіоли стала слабкістю і поставила титул під загрозу, а Зінченка на межу

Англія21 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

Манчестер Сіті
до матчу
3
год
:
20
хв
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
20
хв
Манчестер Сіті
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук