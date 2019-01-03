Гвардіола: Ван Дейк – вартий своїх грошей

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не скупиться на компліменти гравцям Ліверпуля перед очною зустріччю в рамках 21-го туру АПЛ.

"Вірджил – винятковий гравець. Скільки б футболіст не коштував, якщо у нього йде гра, він коштує своїх грошей.

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Коли платиш менше, але футболіст не проявляє себе, то трансфер здається дорогим. Якщо він може грати кожні три дні без травм і робити це стабільно, він вартий заплачених грошей", – цитує Гвардіолу Daily Mail.

Нагадаємо, ван Дейк перейшов із Саутгептона в Ліверпуль за рекордні 83 млн євро, ставши найдорожчим захисником в історії.

Оцінити рівень ван Дейка наживо Гвардіола зможе вже сьогодні, 3 січня, під час центрального матчу 21-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Ліверпуль. Початок о 22:00.

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