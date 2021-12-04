Гвардіола в захваті від нього: бомбардир Серії А став топ-ціллю Манчестер Сіті
Англійський Манчестер Сіті всерйоз налаштований підписати в зимове трансферне вікно форварда італійської Фіорентини Душана Влаховіча.
"Містяни" намагаються підписати забивного серба в січні, повідомляє La Repubblica.
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Влаховіч став пріоритетною ціллю Сіті на зиму. Англійський гранд нібито вже розпочав попередні перемовини з "фіалками" про трансфер нападника. У підписанні Влаховіча особисто зацікавлений керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола. Іспанець у захваті від якостей балканця і бачить в ньому величезний потенціал.
У нинішньому сезоні Душан Влаховіч провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів.
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