Гвардіола в захваті від конкурента Зінченка після перемоги Манчестер Сіті в Загребі – позиції українця під загрозою

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола задоволений грою своєї команди в матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб (4:1).

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Динамо Загреб з рахунком 4:1 та вийшов у плей-офф ЛЧ з першого місця групи С. Олександр Зінченко вийшов на заміну в другому таймі, проте не на звичну позицію лівого захисника, а в центр поля. Зліва у захисті діяв Бенжамен Менді, який провів дуже сильний поєдинок і віддав гольовий пас.

Динамо Загреб – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу

"У першому таймі гра нам не вдавалася. Але ми провели 75 хвилин дуже добре і досягли прекрасного результату. Так, ми забезпечили собі перше місце ще до приїзду до Хорватії, але сьогодні билися за честь і свій клуб. Тепер до лютого Манчестер Сіті може зосередитися на АПЛ.

Я дуже радий за Жезуса, який забив 3 голи. Це саме те, що йому зараз потрібно, я дуже розраховую на нього, адже Габріел – неймовірний боєць. Хочу відзначити і Менді, який зіграв найкращу гру в сезоні. Він – надзвичайний і дуже сильний гравець. Тепер вони повинні продемонструвати всі свої найкращі якості, а ми вирішимо, хто гратиме у старті.

Зрозуміло, що жодна команда, яка вийшла у плей-офф, не збирається зупинятися на досягнутому. Це абсолютно нормально", – передає слова Гвардіоли офіційний сайт Манчестер Сіті.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройде 16 грудня.

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