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Гвардіола в захваті від конкурента Зінченка після перемоги Манчестер Сіті в Загребі – позиції українця під загрозою

13:37 2005 Читать на русском
Гвардіола в захваті від конкурента Зінченка після перемоги Манчестер Сіті в Загребі – позиції українця під загрозою
Хосеп Гвардіола / UEFA

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола задоволений грою своєї команди в матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб (4:1).

10’ Дані Ольмо
 
Габріел Жезус 34’
Габріел Жезус 50’
Габріел Жезус 54’
Філ Фоден 84’
10’ Дані Ольмо
34’ Габріел Жезус
50’ Габріел Жезус
54’ Габріел Жезус
84’ Філ Фоден

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Динамо Загреб з рахунком 4:1 та вийшов у плей-офф ЛЧ з першого місця групи С. Олександр Зінченко вийшов на заміну в другому таймі, проте не на звичну позицію лівого захисника, а в центр поля. Зліва у захисті діяв Бенжамен Менді, який провів дуже сильний поєдинок і віддав гольовий пас.

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"У першому таймі гра нам не вдавалася. Але ми провели 75 хвилин дуже добре і досягли прекрасного результату. Так, ми забезпечили собі перше місце ще до приїзду до Хорватії, але сьогодні билися за честь і свій клуб. Тепер до лютого Манчестер Сіті може зосередитися на АПЛ.

Я дуже радий за Жезуса, який забив 3 голи. Це саме те, що йому зараз потрібно, я дуже розраховую на нього, адже Габріел – неймовірний боєць. Хочу відзначити і Менді, який зіграв найкращу гру в сезоні. Він – надзвичайний і дуже сильний гравець. Тепер вони повинні продемонструвати всі свої найкращі якості, а ми вирішимо, хто гратиме у старті.

Зрозуміло, що жодна команда, яка вийшла у плей-офф, не збирається зупинятися на досягнутому. Це абсолютно нормально", – передає слова Гвардіоли офіційний сайт Манчестер Сіті.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройде 16 грудня.

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