Контракт іспанського фахівця з "містянами" завершується у 2025 році. Вважалося, що влітку Гвардіола покине Манчестер Сіті.

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Попри чутки про відхід, головний тренер "містян" погодив новий контракт із клубом. Він розрахований на один рік і містить опцію продовження ще на один сезон, повідомляє The Athletic. Очікується, що офіційно про це оголосять найближчими днями.

Пеп Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. Під його керівництвом команда виграла 18 трофеїв, включаючи требл у сезоні 2022/23.

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