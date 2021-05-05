Завдяки перемозі над французьким Парі Сен-Жермен (2:0) керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола приєднався до знаменитих колег, які виводили до фіналу головного єврокубка дві різні команди.

Іспанець став 7-м тренером в історії турніру, якому підкорилося подібне досягнення. Про це повідомляє Opta Sports.

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До Гвардіоли такого успіху досягли Оттмар Хітцфельд (Борусія Д і Баварія), Луї ван Гал (Аякс і Баварія), Жозе Моурінью (Порту та Інтер), Юпп Хайнкес (Реал і Баварія), Карло Анчелотті (Мілан і Реал) та Юрген Клопп (Борусія Д і Ліверпуль). Раніше коуч Ман Сіті виводив у фінал ЛЧ рідну Барселону. Загалом фінал у Стамбулі буде третім для Гвардіоли-тренера.

Нагадаємо, що напередодні Манчестер Сіті впевнено здолав ПСЖ завдяки дублю Ріяда Мареза. Суперник "містян" у вирішальному матчі турніру визначиться у протистоянні лондонського Челсі та мадридського Реала.

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