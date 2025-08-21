Як повідомляє Daily Mail, 20-річний англійський захисник Ріко Льюїс найближчим часом підпише новий контракт з Манчестер Сіті, розрахований на п’ять років.

Клуб АПЛ готовий подвоїти зарплату зірці Манчестер Сіті – Гвардіола називає його "винятковим"

Повідомлялось, що Ноттінгем Форест дуже зацікавлений у підписанні Льюїса і був готовий подвоїти зарплату захисника, щоб він погодився на перехід до них.

Льюїс пробився до основної команди Хосепа Гвардіоли у сезоні 2022/23 і за минулий рік провів 44 матчі в усіх турнірах, закріпившись як універсальний виконавець – він може діяти й в центрі півзахисту, і на правому фланзі оборони.

Льюїс уже встиг зібрати пристойну колекцію трофеїв: два чемпіонства АПЛ, Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу ФІФА та Суперкубок Англії. На рахунку футболіста також п’ять матчів за збірну Англії, дебют відбувся у листопаді 2023 року проти Північної Македонії.

