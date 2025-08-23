Захисник Мануель Аканджі та хавбек Ілкай Гюндоган не потрапили навіть на лаву запасних, хоча повідомлень про їхні травми не було.

Манчестер Сіті продовжив контракт з лідером – йому пророкують нову роль в команді Гвардіоли

Справа в тому, що обидва можуть покинути Етіхад до закриття трансферного вікна. Ман Сіті вже домовився з Галатасараєм щодо трансферу Аканджі за 15 млн фунтів, але туркам ще потрібно переконати 30-річного центрбека. Щодо Гюндогана конкретики поки немає.

Під великим питанням і майбутнє Едерсона, якого хоче той-таки Галатасарай. Бразилець сьогодні розпочинає у запасі, а 30-мільйонний новачок Джеймс Траффорд зберіг місце у воротах. Крім цього, Тоттенхем продовжує спроби вирвати Савіо, який наразі травмований. "Шпори" запропонували за вінгера 70 млн євро, змушуючи Ман Сіті задуматись.

️ Ilkay Gündogan and Manuel Akanji, not in the squad for Man City today as both could leave the club in the next days.



Éderson, again on the bench… as City discuss with Galatasaray and could then sign Gianluigi Donnarumma. ? pic.twitter.com/gDJI5zyjRQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025

Челсі без головної зірки розбив Вест Хем і очолив таблицю АПЛ – такого приниження не було 102 роки