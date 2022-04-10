"Я дуже задоволений тим, як ми грали. Ми добре виступили у першому таймі, було тяжко протягом 10 хвилин у другому таймі, але це нормально, коли ти пропускаєш. Було багато небезпеки, але ми виступили добре.

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Це футбол, такі речі трапляються. Скільки тренерів кажуть: "На останніх хвилинах ми не можемо пропускати". Насправді ми можемо пропускати, доки суддя не дасть фінальний свисток.

Жовті картки, червоні картки, VAR, такі речі трапляються. Усім це сподобалося: уболівальникам Сіті, уболівальникам Ліверпуля у всьому світі, це найкраща картинка для Прем'єр-ліги. Усі гравці правильно продемонстрували цю лігу", – цитує Гвардіолу ВВС.

Ліверпуль двічі врятувався від поразки з Ман Сіті в чемпіонському матчі АПЛ – із зони конкурента Зінченка прийшли 3 голи